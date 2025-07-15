Он должен быть основан на отечественных технологиях, отметил председатель правительства РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия, особенно в условиях санкций, нуждается в собственном современном воздушном флоте, основанном на отечественных технологиях. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина, посвященной развитию авиапрома.

"Нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе", - указал глава кабмина.

"И в условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития, связанности наших регионов и достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза уже к 2030 году", - добавил Мишустин.

Для этого, рассказал премьер, активно строится инфраструктура аэропортов, совершенствуется система управления воздушным движением, расширяется пропускная способность воздушных путей.