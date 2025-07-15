Дума приняла закон о поэтапном введении цифрового рубля

Также ГД приняла решение о внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сроки введения цифрового рубля

Введение возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей будет поэтапным. Так, обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля с 1 сентября 2026 года предоставят продавцы с годовой выручкой от 120 млн рублей, являющиеся клиентами системно значимой кредитной организации или кредитной организации, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 года - продавцы с годовой выручкой от 30 млн руб., являющиеся клиентами системно значимой кредитной организации, кредитной организации, признанной ЦБ РФ значимой на рынке платежных услуг, или банка с универсальной лицензией на основании договора о приеме электронных средств платежа; с 1 сентября 2028 года - все остальные.

Эти же сроки устанавливаются и для поэтапного введения соответствующими кредитными организациями возможности совершения их клиентами операций с цифровыми рублями.

Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг

Функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выполнять оператор АО "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Участники платформы цифрового рубля - кредитные организации или филиалы иностранных банков - обязаны обеспечить пользователям платформы переводить цифровые рубли с использованием универсального платежного кода.

Операторы по переводу денежных средств будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только в виде универсального платежного кода. Для этого операторы обеспечат использование универсального платежного кода во всех своих программных средствах и (или) технических устройствах, применяемых при расчетах в безналичном порядке, а также в программных средствах и (или) технических устройствах, применяемых клиентами, реализующими товары (работы, услуги), при безналичных расчетах.

Перевод цифровых рублей физлицами в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров (работ, услуг) будет осуществляться также с использованием универсального платежного кода. Это касается и переводов в пользу нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся частной практикой, а также самозанятых.

Также устанавливается обязанность продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка за предшествующий календарный год превышает 20 млн руб., обеспечить потребителю возможность оплаты товаров, работ, или услуг путем перевода цифровых рублей. В местах без интернета и связи торговые объекты не обязаны принимать цифровые рубли, также не обязаны будут их принимать продавцы с выручкой меньше 5 млн рублей в год.

"Важно, что единый QR-код будет предоставляться бесплатно. Это оптимизирует издержки кредитных организаций и торговых предприятий, простимулирует широкое внедрение удобного платежного сервиса", - указал в своем телеграм-канале Анатолий Аксаков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.