15 июля, 15:20,
обновлено 15 июля, 15:20

Дума приняла закон о поэтапном введении цифрового рубля

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Также ГД приняла решение о внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

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Сроки введения цифрового рубля

Введение возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей будет поэтапным. Так, обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля с 1 сентября 2026 года предоставят продавцы с годовой выручкой от 120 млн рублей, являющиеся клиентами системно значимой кредитной организации или кредитной организации, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 года - продавцы с годовой выручкой от 30 млн руб., являющиеся клиентами системно значимой кредитной организации, кредитной организации, признанной ЦБ РФ значимой на рынке платежных услуг, или банка с универсальной лицензией на основании договора о приеме электронных средств платежа; с 1 сентября 2028 года - все остальные.

Эти же сроки устанавливаются и для поэтапного введения соответствующими кредитными организациями возможности совершения их клиентами операций с цифровыми рублями.

Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг

Функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выполнять оператор АО "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Участники платформы цифрового рубля - кредитные организации или филиалы иностранных банков - обязаны обеспечить пользователям платформы переводить цифровые рубли с использованием универсального платежного кода.

Операторы по переводу денежных средств будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только в виде универсального платежного кода. Для этого операторы обеспечат использование универсального платежного кода во всех своих программных средствах и (или) технических устройствах, применяемых при расчетах в безналичном порядке, а также в программных средствах и (или) технических устройствах, применяемых клиентами, реализующими товары (работы, услуги), при безналичных расчетах.

Перевод цифровых рублей физлицами в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров (работ, услуг) будет осуществляться также с использованием универсального платежного кода. Это касается и переводов в пользу нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся частной практикой, а также самозанятых.

Также устанавливается обязанность продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка за предшествующий календарный год превышает 20 млн руб., обеспечить потребителю возможность оплаты товаров, работ, или услуг путем перевода цифровых рублей. В местах без интернета и связи торговые объекты не обязаны принимать цифровые рубли, также не обязаны будут их принимать продавцы с выручкой меньше 5 млн рублей в год.

"Важно, что единый QR-код будет предоставляться бесплатно. Это оптимизирует издержки кредитных организаций и торговых предприятий, простимулирует широкое внедрение удобного платежного сервиса", - указал в своем телеграм-канале Анатолий Аксаков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. 

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РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич