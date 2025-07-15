Дума одобрила закон о праве микрокредитных организаций выдавать ипотеку

Также расширяется перечень обращений, которые не рассматривает финансовый уполномоченный

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, дающий микрокредитным организациям, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ, право предоставлять физлицам ипотечные займы, а также содержащий ряд других норм. Документ был инициирован группой сенаторов.

Ранее Госдумой были приняты поправки в законодательство, согласно которым уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ были лишены права на выдачу ипотечных займов. "Принятие указанных изменений законодательства было обусловлено необходимостью снижения рисков на рынке жилищного кредитования ввиду существующих со стороны ряда уполномоченных организаций многочисленных недобросовестных практик. Кроме того, деятельность уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору со стороны Банка России", - указывают авторы документа.

Однако отдельными субъектами РФ были высказаны опасения, что исключение уполномоченных организаций может повлечь ухудшение положения граждан - заемщиков, поскольку исключается возможность выдачи ипотечных займов льготным категориям граждан добросовестными организациями, 100% акций (долей) которых принадлежит субъекту РФ. В связи с этим закон вносит изменения в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", устанавливающие механизм предоставления займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, посредством микрокредитных компаний.

Согласно требованиям закона, деятельностью по предоставлению таких займов может заниматься микрокредитная компания, 100% акций (долей) которой принадлежит субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ, исключительно в рамках реализации госпрограмм субъекта РФ. Субъект может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании. Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям и к осуществлению ими деятельности по предоставлению займов для участия в реализации госпрограмм субъекта РФ. Также Банк России сформирует перечень таких микрокредитных компаний и будет размещать сведения о них на официальном сайте ЦБ в интернете.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым поправкам, до 31 декабря 2025 года включительно организации, осуществляющей деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, запрещается заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками, со страховыми брокерами и с экспортно-кредитными агентствами, иными организациями, являющимися лицами недружественных государств, за исключением сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Запрет распространяется на перечисление денежных средств по договорам, заключенным до дня вступления закона в силу. В исключительных случаях для таких сделок потребуется разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Также расширяется перечень обращений, которые не рассматривает финансовый уполномоченный: речь идет об обращениях по вопросам, связанным с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в случае, если совокупный размер требований потерпевших, связанных с одной аварией на опасном объекте, превышает выплаченный страховщиком полный размер страховой суммы по договору обязательного страхования.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.