Площадки также наделили правом выносить предупреждения и накладывать штрафы на участников и эмитентов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому организаторы торгов на товарных и финансовых рынках получат право воздействовать на участников и эмитентов в случае нарушения ими правил или непредставления необходимых документов - биржи смогут выносить предупреждение, накладывать штрафы или прекращать доступ к торгам. Соответствующий проект закона внесла в Думу группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Поправки вносятся в закон "Об организованных торгах". По мнению авторов документа, изменения повысят ответственность участников торгов, будут способствовать более прозрачной работе рынков.

В настоящий момент закон обязывает организаторов торгов контролировать соответствие участников прописанным требованиям, но прямого указания на возможность применения к нарушителям каких-либо мер в нем нет.

О законе

"При осуществлении контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме, а участники торгов обязаны их представлять по требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые устанавливаются организатором торговли", - говорится в тексте документа.

В случае выявления нарушений правил организованных торгов, а также непредставления их участниками необходимых для осуществления организатором торговли своих обязанностей документов, объяснений, информации, организатор вправе применить к участникам и эмитентам меры, определенные правилами торгов, в том числе вынести предупреждение, наложить штраф, приостановить или прекратить доступ к участию в торгах, сказано в документе.

Предложенный подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами, пояснил ранее Аксаков в своем Telegram-канале. Поправки должны повысить ответственность участников и способствовать более прозрачной работе рынков, считает глава комитета Госдумы по финрынку.