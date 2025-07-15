Мишустин призвал установить сроки запуска в серию разрабатываемых воздушных судов

Премьер-министр России отметил, что это касается и перспективных вертолетов различного класса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости установить конкретные сроки запуска в серию разрабатываемых в России воздушных судов.

"Хочу обратить внимание коллег: нужно установить конкретные сроки [запуска в серию] для каждого типа воздушного судна, в том числе для импортозамещенных версий хорошо известных моделей - это Ту-214 и ИЛ-96-300, как и для других наших проектов, таких, как "Ладога" и "Освей", - отметил глава кабмина на профильной стратегической сессии.

Это, уточнил Мишустин, касается и перспективных вертолетов различного класса - от Ми-34, "Ансат" и К-62 до "тяжелых" Ми-38 и Ми-171.

"Важно, чтобы итоговые экономические и летно-технические характеристики новой российской техники соответствовали параметрам, которые были бы согласованы с авиакомпаниями", - подытожил премьер.