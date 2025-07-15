ГД приняла закон об изменениях в порядке утилизации изъятых товаров без маркировки

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается исключение из полномочий правительства РФ утверждения порядка изъятия из оборота и последующего уничтожения немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Документ был инициирован правительством РФ.

"Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования, указывает на отсутствие самостоятельного предмета правового регулирования для нормативного правового акта правительства РФ об утверждении порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, поскольку вопросы порядка изъятия, хранения и распоряжения товарами, выявленными в процессе осуществления государственного контроля (надзора) и правоохранительной деятельности, и являющимися объектом или предметом противоправной деятельности, в достаточной степени уже урегулированы законодательством", - говорится в пояснительной записке.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, информационная система мониторинга может содержать информацию, необходимую для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Правительством РФ устанавливается порядок добровольного предоставления в информационную систему мониторинга информации, ее объем и состав, порядок ее обработки и применения для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также круг лиц, которые вправе предоставлять такую информацию.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.