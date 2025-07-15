С 11 июля учредителем предприятия значится Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

МАХАЧКАЛА, 15 июля. /ТАСС/. Завод "Нефтепродуктснаб", принадлежавший экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, перешел в собственность государства, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц.

В регистрационных документах указано, что с 11 июля учредителем предприятия значится Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

26 июня Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедову и его родственникам. Иск связан с обращением в доход государства бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт". Согласно материалам суда, Магомедов завладел полным пакетом акций и легализовал права на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольным структурам и реализации аффилированным лицам. На материальной базе бывшего предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс тек" и ООО "Нефтепродуктснаб".