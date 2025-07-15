Научная экспертиза РАН позволила в 2024 году сэкономить бюджету миллиарды рублей

Российская академия наук выдала свыше 87 000 экспертных заключений, из которых порядка 12% были отрицательными, отметил президент РАН Геннадий Красников

МОСКВА, 15 июля /ТАСС/. Научная экспертиза Российской академии наук позволила в 2024 году сэкономить миллиарды рублей бюджетных средств, заявил ТАСС президент РАН Геннадий Красников.

"В разговоре были затронуты ключевые результаты деятельности Российской академии наук, в частности касающиеся экспертизы. Так, за прошлый год [Российская] академия наук выдала свыше 87 000 экспертных заключений, из которых порядка 12% были отрицательными. По сути, это позволило сэкономить миллиарды бюджетных средств", - сказал он по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что в ходе встречи была поднята тема научно-методического руководства со стороны РАН.

"Сегодня академия фактически формирует государственное задание, активно взаимодействует со всеми факторами научной сферы, координирует работы по шестой подпрограмме "Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны страны и безопасности государства". Вся эта работа направлена на укрепление научного и технологического суверенитета нашей страны", - сказал он.

Ранее стало известно, что Красников на встрече с Путиным сообщил, что ученые Российской академии наук активно занимаются востребованными исследованиями в сфере обороны и безопасности, среди которых особо выделяются достижения в сфере гиперзвуковой техники.

По словам главы РАН, ученые также помогают участникам специальной военной операции и взяли шефство над бригадой морской пехоты.