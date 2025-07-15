Речь идет о взыскании неосновательного обогащения

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск "Татнефти" к АО "Туполев" на общую сумму более 6 млрд рублей с учетом неустойки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Иск удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества "Туполев" (г. Москва) в пользу публичного акционерно общества "Татнефть" имени В. Д. Шашина (г. Альметьевск) 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения, 556 млн рублей неустойки, 8 млн рублей госпошлины", - сказал судья.

ПАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина подало иск на 5,6 млрд рублей в конце октября 2024 года. Среди ответчиков - Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова - филиал "Туполев" (Казань) и АО "Туполев" (Москва). Согласно материалам дела, речь идет о взыскании неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным. Позднее "Татнефть" потребовала увеличить исковые требования дополнительно на 1,6 млрд рублей по процентам.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. "Туполев" - предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.