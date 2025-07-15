Основатель группы "Руки вверх!" требовал пресечь действия "Джема" и соответчика "Компании топ 7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил иск основателя группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, в котором он просил запретить издательству "Джем" добиваться блокировок фильма об ансамбле на различных онлайн-площадках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд решил: в удовлетворении исковых требований Жукова отказать", - сказали в пресс-службе, не раскрыв мотивов этого решения.

Жуков требовал пресечь действия "Джема" и соответчика - "Компании топ 7" - по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах. Это связано с конфликтом между Жуковым и "Джемом" из-за смежных прав на фонограммы группы.

Конфликт гендиректора издательства "Джем" Андрея Черкасова и Жукова тянется несколько лет. Осенью 2024 года продюсер заявил, что лидер группы "Руки вверх!" незаконно использует порядка 15 песен, права на которые принадлежат "Джему". В декабре того же года певец обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий Черкасова по поводу якобы имевшего место незаконного присвоения прав на песни. В офисах музыкального издательства "Джем" и ООО "Компания топ 7" прошли обыски.