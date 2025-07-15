Поправки сделают ответственность банков более соразмерной их экономическим возможностям, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов для банков за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей путем снятия номинального ограничения на максимальный размер штрафов. Законопроект инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Нынешниее штрафы не оказывают на банки должного воздействия, поскольку выгода от неправомерных действий может перевешивать санкции со стороны Центробанка, отметил Аксаков в своем Telegram-канале. "В настоящее время за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России размер штрафа составляет до 0,1% размера уставного капитала кредитной организации (не более 1 млн рублей), а за неисполнение предписаний об устранении нарушений законодательства - до 1% размера уставного капитала кредитной организации, но не более 10 млн рублей. При этом при проведении проверки в деятельности банка было выявлено 22 тыс. случаев неправильного расчета полной стоимости кредита (ПСК). Другой банк предлагал потребителям кредиты с ПСК, превышающей предельный размер ПСК, установленный Банком России (выявлено более чем 100 случаев). В третьем банке выявлено более 1 000 договоров, в которых содержится значение ПСК, превышающее ее предельный размер. При этом во всех случаях на организации был наложен штраф на максимальную сумму в размере 1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, предполагается, что размер санкций будет привязан к величине капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и нормативных актов Банка России и до 1% за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений. "Таким образом, верхняя граница штрафов не будет фиксированной. Поправки сделают ответственность банков более соразмерной их экономическим возможностям и повысят защиту клиентов", - указал Аксаков.

Размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате нарушений и с учетом их характера, а также количества совершенных операций и заключенных договоров на оказание финансовых услуг, отметил председатель комитета Госдумы по финрынку.