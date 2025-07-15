Уже с 1 сентября 2026 года цифровой рубль (ЦР) станет полноценным средством платежа. Соответствующий закон был принят 15 июля Госдумой во втором и третьем чтениях. Поначалу платить ЦФ можно будет за товары и услуги компаний с годовой выручкой 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года — с выручкой от 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028 года — большинства остальных. Что такое цифровой рубль, зачем он нужен и как будет храниться в кошельках граждан — рассказываем в нашем материале

Владимир Путин подписал закон, вводящий в стране новую форму денег — цифровой рубль, 24 июля 2023 года, а спустя неделю он вступил в силу. После этого Банк России запустил его тестирование. Схема тестирования, по словам тогдашнего первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, выглядела так: банки-тестировщики (сначала их было 12, потом список увеличился на троих игроков) отобрали определенное количество клиентов — физических и юридических лиц (Владимир Владимирович отмечал, что в тестировании участвовали 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов), которые первыми завели цифровые кошельки и стали переводить деньги друг другу или расплачиваться в тех самых торгово-сервисных предприятиях. Год назад президент объявил, что настало время перейти к более широкому использованию цифрового рубля в экономике страны. Теперь сделан следующий шаг — законодательный, хотя до реального появления ЦР в обороте остается больше года. Новый закон вступит в силу 1 сентбяря 2026 года.

Что такое цифровой рубль?

Технически каждый такой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в виде записей в электронных кошельках клиентов. Сами эти кошельки, в свою очередь, хранятся на платформе цифрового рубля — специальной инфраструктуре, которую создает ЦБ. Это одно из основных отличий цифровых от безналичных денег, которые находятся, как правило, на счетах в коммерческих банках.

Изначально, формулируя концепцию цифрового рубля, ЦБ РФ предполагал, что его широкое применение начнется в 2030 году. Однако многочисленные санкции против России, в том числе и в области финансового сектора, заставили регулятора ускориться. Ольга Скоробогатова говорила, что граждане должны будут начать пользоваться цифровыми рублями "на горизонте 2025–2027 годов". Так оно и получается.

Как можно получить цифровые рубли и открыть электронные кошельки?

Цифровой рубль — не классическая криптовалюта, а так называемая цифровая валюта центробанков (ЦВЦБ, или CBDC). Главное их отличие от крипты в том, что у них, как и у традиционной валюты, есть центр эмиссии. То есть, как и привычные рубли, выпускать цифровые имеет право только российский ЦБ.

Изначально регулятор рассматривал несколько моделей внедрения цифрового рубля. В итоге остановился на двухуровневой розничной схеме. Первый уровень — это ЦБ, который запускает платформу цифрового рубля, проводит его эмиссию и открывает электронные кошельки для банков и финансовых посредников. Когда банку нужны цифровые рубли, он запрашивает у ЦБ их эмиссию. Тот списывает безналичные средства со счета кредитной организации и переводит их в цифровой формат на ее электронный кошелек.

На втором уровне уже сами банки выступают как посредники для физических и юридических лиц. Они будут открывать и вести для тех электронные кошельки, проводить операции и т.п. Во многом эта модель схожа с той, что реализует Китай с цифровым юанем.

На этом уровне взаимодействие должно выглядеть так:

через приложение любого банка, чьими услугами пользуется, клиент регистрируется на платформе цифрового рубля и открывает электронный кошелек; при этом неважно, через какой именно банк человек подключился к системе; в дальнейшем заходить в электронный кошелек и пользоваться цифровыми рублями он также сможет через приложение любого удобного ему банка;

дальше он направляет кредитной организации заявку на пополнение этого кошелька;

та списывает часть его безналичных средств, а затем со своего электронного кошелька переводит цифровые рубли на кошелек клиента.

На практике весь этот процесс должен занимать совсем мало времени.

Рассчитываться цифровыми рублями можно будет как онлайн, так и офлайн — при отсутствии интернета. Однако по сравнению с более ранними концепциями в принятом законе есть существенный момент. В местах без интернета и связи торговые объекты не обязаны принимать цифровые рубли. Также не обязаны будут их принимать продавцы с выручкой меньше 5 млн рублей в год.

Оплата покупки при наличии интернета во многом выглядит так же, как сейчас оплата по QR-коду. Для этого клиенту через мобильное приложение банка нужно будет считать QR-код (или другой идентификатор) товара и подтвердить оплату со своего кошелька.

Для офлайн-покупок клиенту будет открыт второй кошелек — непосредственно на мобильном устройстве. Дальше пользователь должен будет заранее сохранить на этом втором кошельке нужное количество цифровых рублей. По сути, точно так же, как сейчас приходится запасаться наличкой, если вы отправляетесь туда, где не принимают банковские карты. Очевидно, если на офлайн-кошельке цифровых денег нет, то и расплатиться без интернета не получится.

А проценты на цифровые рубли начислять будут?

Нет. ЦБ неоднократно подчеркивал, что цифровой рубль — это просто еще одна форма платежного средства, а не специальный банковский продукт. Учитывая, что все цифровые кошельки будут храниться на платформе Центрального банка и именно он будет нести ответственность за их сохранность, можно рассматривать такой рубль как более надежное средство хранения, нежели наличность под матрасом. Но в качестве источника дополнительного дохода инструмент рассматривать точно не стоит.

Впрочем, в Банке России не исключают, что для повышения интереса к расчетам в цифровых рублях гражданам будут предлагаться некоторые преференции или скидки по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП). Но заниматься этим будет не государство в лице ЦБ, а игроки розничного рынка. Также не будет и никокой комиссии при переводе денег из одной формы в другую: ЦР должен стать третьей формой денег наравне с привычными наличными и безналичными рублями. И все формы будут равноценными: один цифровой рубль будет равен одному наличному и одному безналичному.

ЦБ не ставит задачу сделать цифровой рубль самой популярной формой денег. В первую очередь он должен стать удобным для россиян. А те уже сами выберут, что им подходит больше, как это, например, было с безналичными расчетами.

Сам Центробанк так объяснил, зачем вводит ЦР:

он сделает платежи еще проще, быстрее и безопаснее;

станет стимулом для "инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики, а уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны";

проект нацелен на дальнейшее сокращение доли наличных денег в экономике.

Кроме того, в силу специфики цифрового рубля все операции с ним для ЦБ будут полностью прозрачны. Это, по мнению рыночных игроков, поможет при расчетах по госконтрактам — власти смогут легко отслеживать, что все деньги пошли на целевые расходы. Также это упростит восстановление прав владельца цифровых рублей в случае их утраты или хищения.

Евгений Мазин, Евлалия Самедова