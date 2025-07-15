К примеру, 11 июля в 13:00 по мск в ОЭС Средней Волги установлен максимум потребления мощности в период высоких летних температур на уровне 15 055 МВт

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля отмечены новые максимальные значения летнего потребления мощности. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе".

"С начала июля пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур", - уточнили в СО ЕЭС. Так, 11 июля в 13:00 по мск в ОЭС Средней Волги установлен максимум потребления мощности в период высоких летних температур на уровне 15 055 МВт. В ОЭС Северо-Запада 14 июля в 14:00 по мск зафиксировано рекордное значение в 10 945 МВт.

"Системный оператор" также отметил максимум потребления электроэнергии в энергосистеме Омской области, входящей в состав ОЭС Сибири. Он был зафиксирован 3 июля на уровне 1 449 МВт.