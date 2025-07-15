Согласно законопроекту, направление амортизации на финансирование инвестпрограмм станет обязательным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект подготовлен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о привлечении в модернизацию критической инфраструктуры бюджетных и частных средств в размере 4,5 трлн рублей до 2030 года.

"Законопроектом вводим правило для ресурсоснабжающих организаций утверждать инвестиционные программы. Также увязываем эти программы с уже учтенной в действующих тарифах амортизацией. В отсутствие законодательно закрепленных направлений амортизации невозможно отследить, на какие цели она расходуется - капремонт, покрытие текущих расходов или размещение средств на депозитах, поскольку это остается на усмотрение ресурсоснабжающей организации", - отметил на пленарном заседании заместитель министра экономического развития Михаил Каминский.

Согласно законопроекту, направление амортизации на финансирование инвестпрограмм станет обязательным. Это позволит использовать для развития отрасли уже заложенный в тариф инвестиционный ресурс. По словам Михаила Каминского, сегодня инвестпрограммы есть не более чем у 10% организаций.

Поддержать инвестиции в регионах РФ поможет механизм регуляторных соглашений, который будет распространен на сферу теплоснабжения и донастроен в водоснабжении. В соглашении будет устанавливаться порядок определения и изменения тарифов для теплоснабжающей организации, фиксируются обязательства субъекта РФ, муниципального образования по установлению тарифов на весь срок действия соглашения. Это необходимо для привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципальным образованиям оказывать меры бюджетной поддержки ресурсоснабжающим организациям.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.