Объем накопленных золошлаков в России может превысить 2 млрд тонн к 2045 году

В РФ перерабатывается порядка 27% золошлаков, отметил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Объем золошлаковых отходов (ЗШО) в РФ может вырасти на треть к 2045 году - до 2 млрд тонн - если не увеличить объемы переработки золошлаков. По последним данным, в России перерабатывается порядка 27% золошлаков, к 2050 году объем переработки должен достигнуть 90%. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев на заседании комиссии.

Проблема утилизации золошлаковых отходов поднимается в России уже несколько лет, объемы таких отходов растут ежегодно. В июне 2022 года правительство утвердило комплексный план по повышению объемов утилизации таких отходов V класса опасности, которые образуются в результате сжигания угля, торфа и их смесей в энергетических целях. В концепции Энергетической стратегии РФ поставлена задача достичь к 2035 году 50% утилизации золошлаков от годового объема их образования.

"У нас накопленный объем золошлаков в стране оценивается в 1,5 млрд тонн и занимает площадь свыше 28 тыс. га. Ежегодно образуется порядка 18 млн тонн золошлаковых отходов, привлекается в хозяйственный оборот из них всего лишь около 27% <…> По расчетам экспертов, при текущих темпах, к 2045 году объем золошлаков может у нас превысить в сумме 2 млрд тонн", - сказал Николаев.

Он добавил, что сейчас в 18 регионах РФ идет переработка золошлаков в полезное сырье, в том числе в Якутии, где реализуются совместные программы с "Русатом инфраструктурные решения" (предприятие Росатома), перенимают опыт компании. "Согласно обновленной энергетической стратегии страны, к 2030 году доля утилизации золошлаковых отходов должна составить 40%, к 50-му - 90%. <…> Задача амбициозная, комплексная, необходимо сделать все, чтобы она была выполнена. Тем более, что технологии по переработке утилизации существуют и активно применяются в мировой практике", - подытожил Николаев.

О золошлаках

Золошлаки - минеральная несгорающая часть угля. Отходы требуют специального хранения, а их опасные свойства для окружающей среды связаны в том числе с возможным пылением при условии несвоевременного обслуживания. Тем не менее, большая часть золошлаков относится к V классу опасности, то есть считается практически неопасной.