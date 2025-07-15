В Петербурге разработали программно-аппаратный комплекс для энергетики

Система предназначена для реализации станционного уровня управления энергетическими объектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Компания "Ракурс-инжиниринг" разработала импортозамещенный программно-аппаратный комплекс для объектов электроэнергетики, передает корреспондент ТАСС.

"Инвестиции в проект составили около 35 млн рублей. Наши основные заказчики - это энергетические компании, крупные промышленные предприятия, которые имеют в своем составе ТЭЦ. Прежде всего, это производители электрической тепловой энергии", - рассказал генеральный директор компании Леонид Чернигов.

Система предназначена для реализации станционного уровня управления энергетическими объектами. Сейчас программный комплекс эксплуатируется на крупных тепловых и гидроэлектростанциях. Система внесена в реестр Минцифры.

Компания производит оборудование для промышленной автоматизации, внедряет системы контроля и управления для гидроэлектростанций, АЭС и теплоэлектростанций.

"Критически важная инфраструктура в энергетически нагруженных объектах и энергетических станциях сейчас не зависит от влияния недружественных стран. 90% элементов производятся либо в России, либо в дружественных странах. Отдельные части микроэлектроники еще приходится покупать в Китае, Японии, но и здесь тоже есть первые шаги по импортозамещению", - отметил глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.