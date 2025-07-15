К 2050 году в хозяйственный оборот будет вовлекаться не менее 90% ЗШО, отметил замминистра энергетики Петр Конюшенко

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минэнерго России видит необходимость в создании нового рынка золошлаковой продукции, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко, выступая на комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Проблема утилизации золошлаковых отходов поднимается в России уже несколько лет, объемы таких отходов растут ежегодно. В июне 2022 года правительство РФ утвердило комплексный план по повышению объемов утилизации таких отходов V класса опасности, которые образуются в результате сжигания угля в энергетических целях. В утвержденной кабмином Энергетической стратегии РФ до 2050 года поставлена задача достичь в 2036 году 50% утилизации золошлаков от годового объема их образования и 90% - к 2050 году.

"С учетом проводимой работы мы планируем, что к 2050 году в хозяйственный оборот будет вовлекаться не менее 90% ЗШО, как и предусмотрено в стратегии. Цель весьма амбициозная, и мы понимаем, что следующим шагом должно быть создание нового рынка продукции золошлаков, материалов высокого передела", - сказал Конюшенко.

Распоряжением кабмина Минэнерго поручено контролировать реализацию комплексного плана по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов. Министерство рассчитывает на конструктивную работу всех органов исполнительной власти и бизнеса в этом направлении. "Мы надеемся на продуктивную и конструктивную работу со всеми коллегами по данным вопросам и верим в то, что целевые задачи будут достигнуты", - отметил замминистра.

Кроме того, Минэнерго работает над внесением изменений в законодательство, которые стимулируют вовлечение золошлаков в хозяйственный оборот. "Минэнерго прорабатывает вопрос изменения законодательства в этой части, в части введения экологического режима в сфере государственных закупок аналогично национальному режиму, то есть предоставлением дополнительных баллов поставщикам продукции с использованием золошлаков в рамках определения исполнителей по государственным и муниципальным закупкам. Предлагаемое изменение, по нашему мнению, будет являться эффективной мерой стимулирования вовлечения золошлаков в хозяйственный оборот", - пояснил замминистра.

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, с 2022 года идет активная работа по внедрению золошлаков в строительные материалы, в частности, в смеси для строительства дорог, кирпичи. "Минстроем России при участии научных институтов за последние годы был выполнен ряд прикладных научных исследований в области применения золошлаков в строительстве, направленных на совершенствование нормативной технической базы. Все научные исследования либо [использованы для внесения поправок] в уже существующую нормативную базу: в ГОСТы и своды правил, либо сейчас находятся в работе. По итогам проведенных работ этого года, в 2025 году, мы также будем иметь три актуализированных ГОСТа на бетоны с применением ЗШО", - отметил он.

О золошлаках

Золошлаки - минеральная несгорающая часть угля. Отходы требуют специального хранения, а их опасные свойства для окружающей среды связаны в том числе с возможным пылением при условии несвоевременного обслуживания. Тем не менее, большая часть золошлаков относится к V классу опасности, то есть считается практически неопасной.