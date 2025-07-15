Чтобы получить его, возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится на очной форме обучения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми возрастет до 1 млн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

"Размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей. Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ", - указано в материалах.

Согласно подготовленным поправкам, единый налоговый вычет в размере 400 тыс. рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений (долгосрочные сбережения, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок) как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тыс. каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей. "Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн рублей, в том числе для каждого родителя - 500 тысяч рублей", - пояснили в министерстве.

Чтобы получить налоговый вычет, возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится на очной форме обучения. Вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.

О программе

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала действовать с 1 января 2024 года. Она позволяет гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.