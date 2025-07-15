Яна Лантратова отметила, что отсутствие единого реестра эндаумент-фондов не позволяет оценить "масштабы рынка и осуществлять его мониторинг"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выступает за создание единого государственного реестра эндаумент-фондов (фондов целевого капитала).

"Следует обсудить вопрос создания единого государственного реестра фондов целевых капиталов. <…> Я предлагаю оценить возможность механизма создания такого реестра, проанализировать необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, в том числе и в федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", - сказала Лантратова на заседании комитета.

Депутат отметила, что отсутствие единого реестра эндаумент-фондов не позволяет оценить "масштабы рынка и осуществлять его мониторинг".

По словам Лантратовой, создание реестра позволит обеспечить "необходимый контроль в данной сфере". "Кроме того, потенциальные жертвователи, будь то частные лица или компании, будут иметь возможность быстрого и гарантированного доступа к действительно достоверной информации о существующих фондах, их учредителях, целеформировании капитала и принципах управления, что, безусловно, повысит уровень доверия и в свою очередь будет способствовать увеличению поступления пожертвований", - добавила она.

Эндаумент-фонд формируется за счет пожертвований. Собранные денежные средства не тратятся, а инвестируются и приносят доход получателю (школе, вузу, музею или больнице).