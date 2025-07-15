Ключевое влияние оказывает заявление президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении России только через 50 дней, отметил портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 15 июля вырос на 1,58%, до 2 756,95 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,12% - до 1 114,06 пункта. Курс юаня снизился на 3 копейки до 10,83 рублей.

"Индекс Московской биржи во вторник сохраняет рост начала недели. Вероятно, ключевое влияние оказывает заявление Дональда Трампа о санкциях в отношении России только через 50 дней. Дополнительную поддержку, несмотря на крепкий рубль, оказывают ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банка России и снижение доходностей на долговом рынке", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Рынок акций

"Лидером роста на фондовом рынке оказались акции ВТБ (+4,9%), что, скорее всего, связано с недооценкой бумаг компании после сильного падения на прошлой неделе в связи с наступления даты "отсечки" для получения дивидендов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции энергокомпании ОГК-2 (-2,2%), видимо, в связи с тем, что бумаги могут быть переоценены.

Прогноз на 16 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в среду курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 рублей, юань - в диапазоне 10,75-10,95 рублей. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 700 - 2 800 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 16 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 16 июля: 77-78,5 рублей, 89-91 рублей и 10,8-11,2 рублей, соответственно.