В Новгородской области пытаются откачать с полей воду, чтобы спасти посевы

Министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий отметил, что из-за непрекращающихся дождей на полях стоит вода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Аграрии Новгородской области устанавливают в полях помпы для откачки воды с целью спасения урожая. Из-за непрекращающихся дождей почва сильно переувлажнена, в полях стоит вода, сообщил министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий.

"Ситуация с переувлажнением почв, безусловно, вызывает обеспокоенность. Мы видим, что из-за непрекращающихся дождей на полях стоит вода. Наши аграрии прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать последствия и спасти урожай. Они устанавливают помпы для откачки воды, прокапывают ручейки, ищут все возможные способы решения проблемы", - сказал Витвицкий.

Министр сельского хозяйства Новгородской области провел рабочую встречу с аграриями Шимского и Новгородского округов. В ходе поездки были осмотрены поля, проведена оценка состояния посевов. По словам пресс-службы регионального Минсельхоза, ежедневно собирается информация с мест, организуются выезды в округа для оперативной оценки ситуации и оказания необходимой поддержки.

По прогнозу гидрометцентра по Новгородской области, во второй половине месяца местами ожидаются кратковременные дожди, преобладающая ночная температура прогнозируется от 14 до 19 градусов, дневная - 22-27 градусов, в отдельные дни возможно повышение дневной температуры до 30 градусов. Ранее сообщалось, что за первую половину месяца в Великом Новгороде выпало почти на 40% больше месячной нормы осадков, а в отдельных районах - до 88% месячной нормы.