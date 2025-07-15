Бюджет может получить 45 млрд руб. при обновлении госпошлин для мигрантов

Госдума 15 июля приняла в первом чтении законопроект, вводящий в том числе новые государственные пошлины и повышающие размер действующих за совершение юридически значимых действий, связанных с миграционным учетом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Реализация проекта федерального закона, направленного на усиление контроля за мигрантами и местами их пребывания, принесет дополнительный доход в федеральный бюджет в размере 45 млрд руб. Об этом сообщил в Госдуме заместитель министра финансов России Алексей Липаев.

"Если экстраполировать количество обращений, по всем юридически значимым действиям факт 2024 года, то сумма максимальная - это порядка 45 млрд рублей дополнительных доходов", - сказал он.

Госдума 15 июля приняла в первом чтении законопроект, вводящий в том числе новые государственные пошлины и повышающие размер действующих за совершение юридически значимых действий, связанных с миграционным учетом. Так, например, для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ предлагается ввести госпошлину за постановку на учет по месту пребывания, а также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.

Повышение госпошлин обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг, говорится в сопроводительных материалах к документу.