Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который призван усилить защиту жилищных прав граждан при реализации регионами программ расселения аварийного жилья.

Согласно закону, в случае изъятия жилого помещения у его собственника для государственных или муниципальных нужд его бывшие члены семьи, которые имели равные права пользования таким помещением, приобретают право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди. При этом должно быть соблюдено условие, что для бывших членов семьи собственника изымаемое жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания и они приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или имеют право состоять на таком учете.

Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ и направлен на защиту жилищных прав бывших членов семьи собственника изымаемого жилого помещения. Речь о тех гражданах, которые отказались от приватизации, но в то же время сохранили право проживания. Закон позволит в таких случаях защитить жилищные права очередника, если квартира была для него единственным жильем и его материальное положение не позволяет ему адекватно свое право на жилье реализовать самостоятельно.