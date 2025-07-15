СП: Росреестр перевыполнил план по доходам в 2024 году до 108,5% от прогноза

Всего в бюджет РФ поступило 34,5 млрд рублей, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Росреестр перевыполнил план по доходам в 2024 году: в бюджет РФ поступило 34,5 млрд рублей, или 108,5% от прогноза, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам соответствующей проверки.

"Счетная палата проверила, как в 2024 году исполняла бюджет Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В отчетном году Росреестр перевыполнил план по доходам: в бюджет поступило 34,5 млрд рублей, или 108,5% от прогноза", - отмечается в сообщении.

Как и в предыдущие годы, доходы в основном сформированы за счет поступлений от госпошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимость и сделок с ней и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Расходы за отчетный период исполнены на высоком уровне - 99,98% - в сумме 79,1 млрд рублей. "Основная часть расходов Росреестра (95,9%) осуществлялась в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных", где ведомство является ответственным исполнителем. По итогам 2024 года все запланированные результаты и показатели госпрограммы службой достигнуты", - рассказал на коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Кроме того, дебиторская задолженность Росреестра сократилась за год в 3,2 раза - с 11,8 млрд до 3,7 млрд рублей. Это произошло благодаря реализации рекомендации Счетной палаты, которая по итогам прошлогодней проверки рекомендовала Росреестру сократить и нормативно закрепить сроки представления отчетности публично-правовой компании "Роскадастр" об использовании субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

Проверка также выявила нарушения, допущенные Росреестром в ходе исполнения бюджета, в том числе при администрировании доходов, осуществлении закупок, ведении бухучета и учета федерального имущества.