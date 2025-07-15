"Туполев" готов на новые контракты по Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года

Это связано с высокой загруженностью завода, отметил представитель автопроизводителя

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. "Туполев" готов на подписание новых контрактов по лайнерам Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года. Об этом сообщил представитель автопроизводителя на заседании в Арбитражном суде Татарстана, аргументируя такие возможности высокой загруженностью по оборонным контрактам.

"Мы заключаем соглашения с новыми покупателями, направляем коммерческие предложения. При этом поставка самолетов ТУ-214 новым покупателям возможна только после 2027 года. Это связано с загруженностью завода, который на данный момент изготавливает самолет как для истца, так и выполняет сервисные работы по военным самолетам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. <…> Нами представлены [доказательства о] выполнении контрактов в рамках государственного оборонного заказа. "Туполев" на данный момент исполняет 85% государственного оборонного заказа, что указывает на то, что мы работаем в данном случае на государство. Гособоронзаказ предполагает только прибыльность по контракту в размере 4%", - сказал представитель "Туполева".

Осенью 2024 года ПАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина подала к "Туполеву" иск на 5,6 млрд рублей. Суть иска не раскрывалась, но судя по выступлениям сторон на суде, речь шла о конфликте вокруг контракта по Ту-214. Ранее газета "Бизнес онлайн" писала со ссылкой на источники, что "Туполев" должен был поставить "ЮВТ аэро" (структура "Татнефти) четыре лайнера. Первые два Ту-214 ЮВТ должна была получить в октябре 2024 года, вторую пару - в сентябре 2025-го. Но в августе 2023 года стало известно, что стартовую пару отдадут другим заказчикам, взамен заказчику пообещали два самолета в 2026-м. По данным издания, "Туполев" вернул деньги только за один самолет.

Во вторник Арбитражный суд Татарстана частично принял сторону истца и постановил взыскать с "Туполева" более 6 млрд рублей с учетом неустойки. Это сумма оказалась ниже, запрашиваемой Татнефтью, которая просила взыскать 5,6 млрд рублей долга, 1,9 млрд рублей по процентам, а также 1,2 млрд рублей неустойки. При этом "Туполев" не исключал на судебном заседании, что выплата такой суммы может привести к банкротству авиапроизводителя.

"Туполев" - предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.