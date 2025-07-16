Сбер: каждый четвертый бизнес в России относит себя к креативным индустриям

По данным исследования, 57% респондентов привлекали внешних специалистов для решения креативных задач

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Каждый четвертый бизнес в России относит себя к креативным индустриям, а большинство предпринимателей (71%) ежегодно сталкиваются с решением творческих задач в собственном бизнесе. Такие данные приводит Сбер в ежеквартальном исследовании "Предприниматели России: исследовательский мониторинг", совместном с ФОМ и Минэкономразвития (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Каждый четвертый бизнес в России относит себя к креативным индустриям, причем чаще так говорили женщины. 30% предпринимателей знакомы с этим понятием и ассоциируют его с творчеством (38%), рекламой (17%) и новыми технологиями (13%). 71% предпринимателей за последний год решали творческие задачи, например, по созданию визуального контента для продвижения (42%)", - указано в материалах исследования.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, более 40% бизнесменов стараются справиться с творческими задачами сами, и треть из них испытывают значительные сложности. "Главная проблема - в недостаточности личной квалификации (собственной и сотрудников), нехватке денежных средств и отсутствии креативных идей", - констатирует он. При этом, согласно данным исследования, 57% участников опроса привлекали внешних специалистов для решения креативных задач.

"По результатам исследования, лишь треть предпринимателей слышали о креативных индустриях, но каждый четвертый уже считает свой бизнес связанным с этой сферой. Даже при относительно низкой осведомленности многие предприниматели уже ассоциируют свою деятельность с креативными индустриями, поскольку их бизнес так или иначе связан с созданием оригинального контента, дизайна, инновационных решений или культурных ценностей. Также исследование показывает значительный спрос на креативных специалистов", - отмечает заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Настроения бизнеса

Помимо данных о креативных индустриях, исследование Сбера, которое проходило с 27 мая по 5 июня 2025 года, дало представление о настроениях предпринимателей в целом. Так, 54% владельцев ИП и ООО оценивают свое финансовое положение как удовлетворительное. 42% считают, что в ближайший год оно останется стабильным, а 27% ожидают улучшений.

Почти 70% предпринимателей не планируют ни расширять, ни сокращать бизнес. Расширяться намерены 20% участников опроса - чаще всего это молодежь 18-39 лет (в этой категории так ответили 30% опрошенных) и те, кто оценивает свое финансовое положение как хорошее (35%).

Наемные работники есть у 63% предпринимателей. Основные методы их удержания - гибкий график (52%), компенсация транспортных расходов (37%) и возможности для развития (35%). Стимулируют сотрудников в основном деньгами (85%), благодарностью (56%) и конструктивной критикой (43%).

Исследование охватило 614 владельцев ИП и ООО, для которых предпринимательство - основной вид деятельности. Опрос проводился по телефону методом CATI, статистическая погрешность не превышает 4,8%.