Всего же за первое полугодие 2025 года алтайские сельхозтоваропроизводители экспортировали почти 1 млн 126 тыс. тонн продукции растительного происхождения

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Горох производителей из Алтайского края впервые отправился в 2025 году в Буркина-Фасо и Мали в рамках гуманитарных поставок. Также впервые алтайская гречка была отправлена в Абхазию, Сербию и Японию, сообщили ТАСС в Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК".

"Так, впервые 710 тонн гороховой крупы отправилось в Буркина-Фасо и 581 тонн - в Мали в рамках гуманитарных поставок, 64 тонны гречки уехало в Абхазию, 22 тонны - в Сербию и 2 тонны - в Японию, а 61 тонна ядра подсолнечника - в Турцию", - сообщили там.

Всего же за первое полугодие 2025 года алтайские сельхозтоваропроизводители экспортировали почти 1 млн 126 тыс. тонн продукции растительного происхождения. По итогам перового полугодия 2024 года из Алтайского края экспортировали 1 млн 158 тыс. тонн продукции.

Хорошую динамику показывают зерновые и зернобобовые культуры - в 2025 году алтайские аграрии экспортировали 487 тыс. тонн, что на 4% больше аналогичного периода 2024 года. В категории зернопродуктов традиционно наиболее востребованными за рубежом остаются мука, ядро подсолнечника, хлопья, а также крупы гречневая, овсяная, гороховая и манная. Наибольшие объемы круп закупает Казахстан. Больше всего муки уехало в Китай и Монголию.

Экспорт масличных культур из Алтайского края сохранился на уровне прошлогодних показателей и составил 225,5 тыс. тонн. При этом наблюдается существенная положительная динамика в отгрузках подсолнечника. За первые полгода из Алтайского края экспортировано 175,5 тыс. тонн растительных масел: подсолнечное, рапсовое, льняное и смеси. Это почти столько же, как и год назад.