Эксперты: Китай не откажется от российской нефти из-за пошлин Трампа

По мнению опрошенных ТАСС специалистов, до сентября заявление американского лидера об этих тарифах не повлияет на рынок и размер дисконта нефти из РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Китай не откажется от российской нефти в случае ввода США вторичных пошлин для стран - покупателей российского сырья, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, до сентября заявление президента США Дональда Трампа об этих пошлинах не повлияет на рынок и размер дисконта российской нефти.

"Китай, учитывая и так уже высокий уровень введенных пошлин и его общую геополитическую позицию, скорее всего, постарается сохранить максимум текущих объемов российского импорта", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Не ждет снижения закупок нефти страной и аналитик ГК "Финам" Сергей Кауфман. "На наш взгляд, Китай, который и так находится в состоянии непрерывной торговой войны с США, вряд ли как-то отреагирует на угрозы или санкции со стороны Штатов", - отметил он.

Однако, по словам Кауфмана, для подавляющего большинства прочих покупателей российских энергоресурсов торговые отношения с США важнее или сопоставимы по важности с импортом российских углеводородов. "Это значит, что если угрозы Трампа окажутся не просто угрозами, то падение экспорта российских нефти и нефтепродуктов может быть двузначным, а дисконт может вырасти снова к уровням конца 2022 года", - считает он.

В целом эксперт считает маловероятным введение пошлин. "Настолько жесткие вторичные санкции все еще выглядят маловероятными, о чем свидетельствует довольно спокойное состояние и российского фондового рынка, и мирового рынка нефти", - сказал Кауфман. Он отметил, что в последние месяцы инвесторы стали в меньшей степени реагировать на заявления Трампа, поскольку зачастую они оказываются блефом. "Чувствительность США к изменению цен на нефть, на наш взгляд, дополнительно уменьшает вероятность жестких санкций против российской нефтянки", - добавил он.

Пока не ждет влияния возможных пошлин на рынок и Белогорьев. "В любом случае, до сентября, я не думаю, что будет какое-то влияние на рынок, в том числе на ставки фрахта или на цены на российские сорта", - подчеркнул он.