В госкорпорации подчеркнули, что противник не способен отразить удары комплекса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Многие цели, пораженные ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер", не подлежат восстановлению. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Благодаря особенностям ракеты комплекс "Искандер" обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника. Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади. Многие цели, на которые обрушился "Искандер", принципиально не подлежат восстановлению", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что противник не способен отразить удары комплекса "Искандер". "Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет", - отметили в Ростехе.

Ранее Минобороны РФ показало видео поражения ОТРК "Искандер" пункта временной дислокации войск противника.