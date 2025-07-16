К более чем 26 тыс. аккаунтам, причастным к недобросовестной деятельности, применены ограничения, сообщили в пресс-службе РВБ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) с начала 2025 года предотвратила случаи фиктивных заказов на 6,6 тыс. пунктов выдачи (ПВЗ), совершенных с целью их искусственной перегрузки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ с начала 2025 года внедрила свыше десяти новых моделей искусственного интеллекта, которые помогают выявлять и блокировать фиктивные заказы на самых ранних этапах. Благодаря этому удалось пресечь массированные атаки конкурентов на 6,6 тыс. пунктов выдачи заказов. Особый акцент сделан на защиту сельских и малых ПВЗ", - говорится в сообщении.

В результате новых мер к более чем 26 тыс. аккаунтам, причастным к недобросовестной деятельности, применены ограничения, а перемещение почти 4,5 млн товаров по фиктивным схемам остановлено без ущерба для партнеров. За последние месяцы число жалоб от ПВЗ на подобные нарушения сократилось в 2,5 раза, что говорит об устойчивой тенденции, отметили в компании.

"Фейковые заказы, созданные для искусственной перегрузки ПВЗ, угрожают не только бизнесу добросовестных партнеров, но и инфраструктуре всей компании. В ответ мы внедряем алгоритмы ИИ и оперативно блокируем аккаунты злоумышленников. Когда ПВЗ перегружается фиктивными заказами, страдают и партнеры, и конечные клиенты, поэтому наша задача - максимально быстро отсеивать такие угрозы, еще до стадии доставки", - объяснил руководитель направления Trust & Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов.

РВБ продолжает развивать систему цифровой безопасности и внедряет дополнительные меры защиты партнеров, включая инструменты самодиагностики подозрительной активности.