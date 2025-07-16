В Ассоциации развития возобновляемой энергетики также отметили, что российские производители уже обладают технологиями, востребованными на глобальном рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Формирование устойчивого внутреннего спроса на оборудование для возобновляемой энергетики (ВИЭ) станет ключевым фактором для развития экспортного потенциала российских технологий. Об этом заявили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"В России сформирован хороший фундамент для развития технологий [и экспорта - прим. ТАСС] в сфере возобновляемой энергетики. Для обеспечения не только технологического суверенитета, но и лидерства важно формировать устойчивый внутренний спрос на такое оборудование внутри страны в значительных объемах", - сказали в организации.

В АРВЭ отмечают, что российские производители уже обладают технологиями, востребованными на глобальном рынке.

"С учетом того масштаба, который развитие ВИЭ приобрело в мире, возможности найти нишу для экспорта российского оборудования и компонентов значительные", - заключили в организации.

По данным ассоциации, к числу знаковых проектов в сфере производства оборудования для ВИЭ можно отнести запуск завода по производству компонентов для солнечной энергетики ООО "ЭнКОР Групп" в Калининградской области, а также проекты, направленные на локализацию производства ветроэнергетических установок, реализованные Госкорпорацией "Росатом" в Волгодонске Ростовской области и в Ульяновской области.