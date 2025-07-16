Не заинтересованы в онлайн-покупке напитка 10% опрошенных, говорится в исследовании центра

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Каждый второй опрошенный россиянин (50%) положительно относится к возможности заказать отечественное вино с доставкой на дом, говорится в исследовании центра A2:Research (есть в распоряжении ТАСС).

Из тех, кто поддерживает онлайн-покупки российского вина, 22% сообщили, что обязательно будут совершать заказы, 28% будут заказывать, если их устроит ассортимент. Еще 29% сомневаются, но планируют попробовать онлайн-доставку. Только 10% не заинтересованы в онлайн-покупках вина, отмечается в исследовании.

Почти половина (45%) опрошенных россиян считают, что открытие онлайн-продаж вина сделают российское вино доступнее для покупателей из разных регионов России, особенно вне крупных городов. Только 7% не верят, что онлайн-продажи вина положительно повлияют на доступность российских вин и развитие отрасли. 28% считают, что все будет зависеть от того, как будет организован процесс.

Каждый пятый опрошенный (22%) считает, что хорошие российские вина сложно купить, поскольку их очень мало на полках магазинов. Еще 13% респондентов пожаловались, что в их регионе практически невозможно купить качественные отечественные вина, 5% считают, что российские вина постоянно находятся в дефиците.

Каждый второй респондент считает важным развивать российское виноделие как часть экономики и культуры страны. Еще 27% сообщили, что не задумывались на эту тему, но не возражают против мер поддержки, если они действительно способствуют развитию отрасли. В целом, россияне высоко оценили качество российских вин: 77% участников опроса считают, что в России умеют делать качественные вина. Из них 27% уточнили, что это зависит от производителя, а 24% отметили высокий уровень премиальных марок.

В качестве причин выбора вина российского производства участники опроса отметили комфортность цены (34%), положительные отзывы и рекомендации друзей (27%), оптимальное соотношение цены и качества (25%). Более четверти опрошенных (28%) признались, что просто любят российские вина, 12% хотят таким образом поддержать отечественного производителя.

В опросе приняли участие более 1 200 человек по всей России.