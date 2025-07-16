Алиханов призвал удвоить возможности производства Ил-76 в течение 2,5 года

Глава Минпромторга также отметил задачу утроить производственные возможности в течении 3,5 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Возможности завода "Авиастар" в Ульяновске по производству самолета Ил-76 необходимо увеличить в течение 2,5 года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что поставлена задача увеличить объем производства самолетов, которые сдаются спецзаказчикам, в том числе Минобороны и МЧС.

"Конечно, очень важно поднять наши возможности с точки зрения поставок по военно-техническому сотрудничеству, - подчеркнул министр. - У нас есть заказы из различных дружественных нам стран. Первая такая задача - это удвоение производственных возможностей в течение ближайших двух с половиной лет и утроение в течение трех с половиной лет. Это вот такая большая комплексная программа, начнем реализовывать уже в этом году".

Ранее Алиханов заявлял, что производство самолетов Ил-76 в конце 2027 года увеличится до 12 в год. По его словам, "Авиастар" вышел на производство семи самолетов в год.