Помимо создания новых производств и расширения действующих предприятий предполагается капитальный ремонт и оснащение целого ряда объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, культурного наследия города, физкультуры и спорта

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития заполярного города Воркута Республики Коми оценивается в 45 млрд рублей. Проект подразумевает капитальный ремонт и оснащение целого ряда социальных объектов, приведение в порядок дорог, создание мусоросортировочного комплекса с новым полигоном для отходов и рекультивацию действующего полигона, сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

"В целях безусловного исполнения поручения президента России на основе мастер-плана - стратегии пространственного развития - территории города Воркуты сформирован долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Воркуты на период до 2035 года. На сегодня плановая потребность на реализацию долгосрочного плана развития Воркуты составляет свыше 45 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей - это средства федерального бюджета", - сообщили ТАСС в министерстве.

Помимо создания новых производств и расширения действующих предприятий предполагается капитальный ремонт и оснащение целого ряда объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, культурного наследия города, физкультуры и спорта. Предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном размещения твердых коммунальных отходов и рекультивация существующего полигона (по решению суда действующий полигон в Воркуте должен быть ликвидирован, поскольку расположен в шестой подзоне приаэродромной территории - прим. ТАСС).

Как сообщал в начале июля заместитель председателя правительства региона - министр финансов Владимир Казаков, за счет лимитов казначейских инфраструктурных кредитов на 2025-2030 годы в объеме 1,5 млрд рублей, привлекаемых по линии Минвостокразвития, планируется капитально отремонтировать кольцевую автодорогу Воркуты, которая связывает город со всеми поселками и угледобывающими шахтами. Работы оцениваются в 137,5 млн рублей. На капитальный ремонт Дворца культуры шахтеров в Воркуте намерены выделить 153 млн рублей, на строительство мусоросортировочного комплекса в воркутинском поселке Северный - 1,2 млрд рублей.

Воркута - город с населением 57 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь", которое с декабря 2021 года входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON.