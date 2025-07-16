Оператор принял такое решение из-за большого интереса людей к новому мессенджеру

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оператор сотовой связи Т2 запускает безлимитный интернет-трафик на отечественный мессенджер Max, поскольку был зафиксирован рост его популярности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Т2 сделала Max доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных тарифов: "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Black, Premium и других. Клиенты могут пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что решение было принято из-за большого интереса людей к новому мессенджеру.

Согласно представленным данным, первый большой рост числа пользователей произошел с 4 на 5 июня, тогда количество людей, использующих Max, увеличилось в 5 раз. Это совпало с докладом Минцифры РФ о работе над новой цифровой платформой. Еще один пик интереса был зафиксирован 11 июня, после новостей о том, что будет создан национальный мессенджер с государственными, платежными и коммерческими сервисами, количество пользователей выросло в 16 раз по сравнению с маем. Третий пик интереса был зафиксирован 30 июня, когда компания сообщила, что у них уже миллион зарегистрированных пользователей.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.