Заявление о погашении долга бывшего губернатора Челябинской области, поданное Денисом Кашигиным, удовлетворили 19 марта

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Арбитражный суд Челябинской области [получил] ходатайство о прекращении производства по делу [от] Дубровского Бориса Александровича", - сказано в картотеке суда.

Со ссылкой на картотеку Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 6 июня сообщалось, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу производственного объединения "Монтажник" на решение суда первой инстанции по делу о банкротстве бывшего губернатора.

В судебном заседании, состоявшемся 22 апреля, была объявлена резолютивная часть определения - производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Дубровского прекратить. 19 марта заявление о погашении долга бывшего губернатора, поданное Денисом Кашигиным, было удовлетворено. По данным суда, Кашигин должен был выплатить "Монтажнику" 7 084 550 рублей 66 копеек, Мухину Кириллу Александровичу - 1 012 659 рублей 46 копеек, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области - 702 616 рублей 64 копейки.

Банкротство Дубровского

19 июля 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого запустили процедуру реструктуризации долгов. 20 июля 2023 года в арбитражном суде сообщили, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника было включено требование производственного объединения "Монтажник".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября того же года избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку. 20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора "Монтажника" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.