С начала года в России появилось более 5 тыс. новых МСП в сфере туризма

По данным Корпорации МСП, динамика прироста малого и среднего бизнеса в туризме в 1,5 раза больше, чем в других отраслях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. За первое полугодие 2025 года в России создано более 5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Таким образом, общее число туристических МСП в стране достигло почти 76,5 тыс., а их выручка по итогам 2024 года превысила 1 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"За три года количество малых и средних предприятий в туристической сфере выросло на 12% и сегодня приближается к 76,5 тыс. А общая занятость в сегменте МСП в сфере туризма составляет 296 тыс. человек. Темпы роста внутреннего туризма и таргетированная господдержка обеспечивают возможности для развития малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По данным Корпорации МСП, динамика прироста МСП в туризме в 1,5 раза больше, чем в других отраслях.

"Ключевой особенностью роста туристических МСП стал высокий показатель прироста относительно МСП всех отраслей - более чем в 1,5 раза. С начала 2025 года в ключевых сферах туризма было создано более 5 тыс. субъектов МСП при коэффициенте воспроизводства (отношение открывшихся и закрывшихся предприятий) 1,7. В целом по всем отраслям такой коэффициент существенно ниже и составляет 1,1. Еще один важный тренд - это интерес к туризму со стороны молодежи. Каждое пятое МСП приходится на молодых предпринимателей до 35 лет. При этом пока средний возраст предпринимателей в сфере туризма составляет 44 года, что на год выше среднего по сектору МСП", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Порядка 45% субъектов МСП в сфере туризма имеют наемных работников, их численность составляет 234 тыс. человек. Еще 62 тыс. - это самозанятые граждане, которые работают в качестве гидов, а также предоставляют услуги по временному проживанию.

Наибольшее число субъектов МСП в туризме в 2025 году открылось в Москве (537), Краснодарском крае (465), Санкт-Петербурге (282), Московской области (244), Республике Алтай (225). В рейтинге городов, кроме Москвы, по показателю лидирует город-курорт Сочи (86 МСП).