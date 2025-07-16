Они не будут распространяться на случаи передачи номеров близким родственникам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Поправки о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам не будут распространяться на случаи передачи номеров близким родственникам. Об этом заявил ТАСС автор поправок, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или sim-карты для звонка другому человеку в личных целях, передачи номера близким родственникам - супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам", - сказал сенатор.