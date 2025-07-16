Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сравнил это с тем, что в России запрещена реклама алкоголя и табака, но их покупка и употребление совершеннолетними гражданами разрешена

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Обсуждение VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не расценивается как реклама. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, комментируя поправки о введении штрафа до 500 тыс. рублей за рекламу VPN-сервисов.

"По поводу обсуждений VPN в СМИ, блогах и соцсетях - само по себе информирование не является рекламой. У нас есть четкое определение рекламы в законе. И ФАС России - уполномоченный орган, который оценивает, носит ли контент рекламный характер. Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии - это не реклама, и, соответственно, не подпадает под запрет", - сказал сенатор.

Он отметил, что важно понимать разницу между рекламой и использованием VPN. "Реклама - это продвижение продукта, направленное на привлечение новых пользователей, а использование - это частное применение технологии самим пользователем. Простой пример: в России запрещена реклама алкоголя и табака, но их покупка и употребление совершеннолетними гражданами не запрещена. То же самое с VPN - его использование гражданами не считается нарушением, если оно не связано с противоправной деятельностью", - добавил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что для граждан VPN не запрещен - за исключением ситуаций, когда он используется для доступа к экстремистским материалам, совершения преступлений, анонимизации киберугроз и мошенничества. "В таких случаях меры со стороны государства оправданны и направлены не против технологии как таковой, а против злоупотреблений", - сказал парламентарий.