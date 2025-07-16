В первую очередь надо обеспечить потребности силовых ведомств по спецоперации, поддержку людей и технологическое развитие, указал министр финансов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Реализация ряда инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздний срок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

"Что касается следующего года, <...> в первую очередь надо реализовывать те задачи, которые, как мы говорили, стоят перед страной. Это обеспечение потребностей силовых ведомств по специальной военной операции, поддержка людей, технологическое развитие. При подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены на более поздний срок их реализации", - сказал Силуанов.