ФРП и региональные фонды за 10 лет предоставили займов почти на 800 млрд рублей

Показатель к концу года может превысить 850 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) совместно с региональными фондами за последние 10 лет предоставили промпредприятиям около 6 тыс. льготных займов на сумму более 780 млрд рублей. К концу 2025 года этот показатель может превысить 850 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства РФ.

"Федеральный ФРП с 2015 года профинансировал порядка 2 тыс. проектов в 79 регионах России. Общая сумма предоставленных займов превысила 650 млрд рублей. Регионы-лидеры по объему предоставленных займов ФРП - Татарстан, Свердловская и Челябинская области, Московский регион, Нижегородская области. Региональные фонды развития промышленности поддержали около 4 тыс. проектов на общую сумму порядка 130 млрд рублей. Лидерами по объему предоставленных средств стали региональные фонды Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Чувашии", - сказал первый вице-премьер.

Как напомнили в правительстве, для создания новых и модернизации действующих импортозамещающих и высокотехнологичных производств в России создан комплекс инструментов господдержки в зависимости от объема инвестиций. Так, малые предприятия могут воспользоваться льготными займами от региональных фондов развития промышленности, которые помогают реализовывать небольшие по объему инвестиций проекты. Для средних предприятий предусмотрены займы федерального ФРП, а для крупных инвестпроектов действует механизм кластерной инвестиционной платформы, позволяющий привлекать льготные банковские кредиты на сумму до 100 млрд рублей.