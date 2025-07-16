В их число входит 50 тыс. предостережений и 2 тыс. профилактических визитов, указал глава ведомства Виктор Гулин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ространснадзор за январь - май 2025 года провел более 450 тыс. профилактических мероприятий, сообщил глава ведомства Виктор Гулин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Служба широко применяет весь комплекс профилактических мероприятий. Если говорить в цифрах, то Ространснадзором за пять месяцев этого года проведено более 450 тыс. профилактических мероприятий, из них 50 тыс. предостережений, 2 тыс. профилактических визитов, 84 самообследования. Принято 12 мер стимулирования добросовестности, проведено 66 публичных слушаний", - сказал он.

В настоящее время Ространснадзор оказывает все 18 услуг через единый портал государственных услуг. "По результатам проведенной оптимизации разрешительной деятельности сроки предоставления государственных услуг Ространснадзором сократились с 45 дней до 5 дней. Отдельные услуги оказываются в течение двух дней. Количество предоставляемых документов снизилось вдвое. А две услуги мы перевели на уведомительный порядок", - добавил он.

По словам Гулина, значимым критерием проведенной работы для Ространсназдора является уровень удовлетворенности заявителя качеством оказания услуг. Сейчас он составляет 4,8 из 5 возможных.