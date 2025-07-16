РАО: цены на высшее образование должно контролировать государство

Глава Российской академии образования Ольга Васильева предложила создать общественные советы по мониторингу стоимости обучения

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Государство должно регулировать рост цен на программы высшего образования. При этом ценообразование должно быть прозрачным, сообщила глава Российской академии образования Ольга Васильева.

"Первое и самое важное - это введение государственного регулирования цен. Именно государство должно вводить максимальный коэффициент для повышения стоимости", - сказала она на заседании, посвященном проблеме роста цен на учебные программы высшего образования в Госдуме.

Васильева также отметила, что, кроме государственного регулирования, ценообразование должно быть прозрачно. Она предложила создать общественные советы по мониторингу цен. По ее словам, эту задачу должен осуществлять гражданский контроль.

Ранее Минобрнауки сообщило ТАСС, что стоимость обучения в российских вузах в 2025 году предварительно выросла на 12% за год, в том числе по Москве - на 15,7%.