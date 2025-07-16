Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 18% в июле

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку выразил уверенность, что регулятор снизит ставку на 2 п.п.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на заседании 25 июля 2025 года может снизить ключевую ставку на 2 п.п., до 18% годовых. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы видим, что Центральный банк постепенно начал снижать ключевую ставку. 25 числа, я уверен, что Центральный банк снизит ключевую ставку, причем допускаю, что на 2 п.п. сразу", - сказал депутат.

Банк России 6 июня понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% годовых после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых. При этом регулятор указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.