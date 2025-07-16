Stampa: Рим не будет покупать оружие Киеву из-за отсутствия средств в бюджете

Единственные запланированные Италией закупки вооружений у США касаются ранее согласованной старой партии истребителей F-35, поставки которых распределены на следующее десятилетие, укзала газета

РИМ, 16 июля. /ТАСС/. Италия не намерена закупать у Соединенных Штатов новые вооружения для передачи Украине, в первую очередь из-за ограниченных финансовых возможностей. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на источники.

По ее данным, в отличие от Германии, где правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем решило закупить системы Patriot для передачи Украине, Рим исключает аналогичные сделки с Вашингтоном. Как подчеркивается в публикации, у Италии "практически нет бюджетных возможностей для проведения операций такого рода".

Единственные закупки вооружений у США, запланированные Римом на данный момент, касаются ранее согласованной старой партии истребителей F-35, поставки которых распределены на следующее десятилетие, пишет La Stampa.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что США будут продавать современное оружие государствам - членам НАТО для поставок Украине. Координация действий по реализации проекта возлагается на Североатлантический альянс. Финансировать закупку американских вооружений для Украины выразили готовность, согласно агентству ЧТК, Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.