В Подмосковье запустили производство алюминиевых пищевых контейнеров

Общие инвестиции предприятия в расширение производства составляют более 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Производство алюминиевых пищевых контейнеров стоимостью 1,2 млрд рублей запустили на территории Дмитровского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В рамках инвестиционного проекта компания "Русал - Саянская фольга" запустила производство пищевых контейнеров из алюминия в Подмосковье. Общие инвестиции предприятия в расширение производства составляют более 1,2 млрд рублей. Мощность запущенной производственной линии пищевых контейнеров составляет 1 200 тонн переработки фольги в год, что позволит создать 185 млн контейнеров в год", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что в настоящее время на предприятии производят контейнеры десяти видов, в дальнейшем их ассортимент может быть увеличен.