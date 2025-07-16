Для устойчивой и динамичной экономики в рамках перехода к модели опережающего роста необходимо развитие электросетевого комплекса, следует из презентации министра энергетики

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский электроэнергетический сектор нуждается в инвестициях в размере 40 трлн рублей до 2042 года. К этому сроку Минэнерго рассчитывает ввести 88 ГВт новых мощностей, следует из презентации министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

В материалах к выступлению в Совете Федерации указано, что для устойчивой и динамичной экономики в рамках перехода к модели опережающего роста необходимо развитие электросетевого комплекса. Минэнерго рассчитывает построить 14 тыс. км магистральных линий электропередачи до 2036 года. Для этого потребуется 17 трлн руб.