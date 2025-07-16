В производстве находятся более 20 самолетов МС-21 разной степени готовности

В летных испытаниях по программе импортозамещения участвуют два опытных самолета

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 20 российских самолетов МС-21 разной степени готовности находятся на заводе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха в Иркутске, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В рамках развертывания серийного производства уже собраны 14 планеров МС-21, еще 9 самолетов находятся на более ранних этапах строительства", - сказали в пресс-службе.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии заявил, что самолеты МС-21 должны быть готовы к серийному выпуску не позднее октября 2026 года.

Сейчас в летных испытаниях по программе импортозамещения участвуют два опытных самолета МС-21. Первый самолет получил российский комплекс БРЭО, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси. Второй самолет готовится к началу наземных сертификационных испытаний в Иркутске. Иностранные системы и компоненты, начиная от комплексной системы управления и системы электроснабжения, заканчивая датчиками уровня топлива и подшипниками заменены отечественными. Сейчас продолжается работа по улучшению характеристик импортозамещенных систем.

О самолете

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства.

МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию.