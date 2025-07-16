Министерство и компания идут строго по плану, который приложен к соответствующему соглашению, отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ и "Газпром" сейчас разрабатывают генеральную схему развития газовой отрасли России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления в Совете Федерации.

"Генеральную схему мы сейчас разрабатываем совместно с "Газпромом". И такое соглашение у нас подписано сегодня, и мы идем строго по тому плану, который приложен к этому соглашению", - сказал он.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" и правительству подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что новый план развития газовой отрасли России на ближайшие 10 лет будет включать новые проекты.

В начале июля совет директоров "Газпрома" утвердил долгосрочную программу развития на 2026-2035 годы, которая предусматривает необходимость оптимизации расходов на реализацию инвестиционной программы и минимизацию инвестиций в непроизводственную сферу; увеличения поставок природного газа на внутренний рынок и объема переработки природного газа; увеличения производства сжиженного природного газа; диверсификации поставок природного газа на внешние рынки.