Эти линии электропередачи предназначены для эффективной передачи электроэнергии на сверхдальние расстояния

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В России в рамках пяти проектов планируется возвести 4 370 км линий электропередачи (ЛЭП) постоянного тока мощностью до 1,5 ГВт в период 2030-2036 годов, следует из презентации министра энергетики Сергея Цивилева.

В материалах к выступлению в Совете Федерации указано, что эти ЛЭП предназначены для эффективной передачи электроэнергии на сверхдальние расстояния.

Кроме того, Минэнерго РФ изучает возможность строительства высокотемпературных сверхпроводящих кабельных линий для передачи электроэнергии с нулевым сопротивлением при охлаждении до температуры жидкого азота.